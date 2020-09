Turiste inglesi minorenni picchiate e stuprate durante una festa

Le turiste inglesi minorenni sono state aggredite e stuprate nel Materano a Marconia di Pisticci durante la notte tra lunedì e martedì

Sono scattate le manette per quattro persone a seguito dell’indagine condotta dalla polizia sull’aggressione e lo stupro subìto da due turiste minorenni inglesi che la notte tra lunedì e martedì si trovavano in una villa a Marconia di Pisticci nel Materano per una festa. Sono state le stesse ragazze a chiamare il 118 raccontando di essere state picchiate e stuprate. Continuano le indagini della Procura di Matera e, prima degli arresti, si è espressa la sindaca di Pisticci, Viviana Ferri con una nota diffusa ieri, in cui informava i cittadini della violenza sessuale subìta dalle due ragazze straniere. Il primo cittadino ha condannato tale atrocità in un paese come Pisticci “estraneo a queste forme di odiosa violenza, ancora più grave perché perpetrata ai danni di due minorenni”. Ha poi invitato l’intera comunità alla “massima collaborazione”, confidando nel lavoro dei militari e della Procura.

L’appello della sindaca di Pisticci sulla violenza subìta dalle turiste minorenni

Viviana Verri ha lanciato un appello a tutti gli abitanti di Pisticci esortandoli a restare uniti ed evitando la “caccia alle streghe” e il “chiacchiericcio dei social”. Ha poi detto di non tacere a coloro che possono aiutare gli inquirenti nello svolgere al meglio le indagini. Mentre chi non sa, deve rispettare “il dolore delle vittime e dei loro familiari”, a cui la sindaca rivolge tutta la vicinanza dell’Amministrazione e di tutta Pisticci.

Il primo cittadino ha concluso la nota garantendo sul lavoro della Polizia e della Procura, chiedendo di “vigilare con ancora più attenzione sulla nostra città, affinché si scoraggino episodi di violenza di qualsiasi genere e questa rimanga una pagina triste ma isolata della storia pisticcese”.

