Uomini e Donne, la decisione estrema di Maria De Filippi cambia tutto. Quest’anno la conduttrice ha deciso di introdurre tantissime regole sul nuovo format del programma

Quest’anno a Uomini e Donne cambia tutto. L’idea del cambiamento è partita a causa del covid: prima dell’estate si sono arrangiati come potevano, ma in questi mesi hanno approfittato per perfezionare tutte le restrizioni necessarie per portare avanti un programma basato comunque sul contatto fisico. Maria De Filippi ha fatto proprio un bel lavoro e sui social questo nuovo format è molto apprezzato.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer

Maria De Filippi cambia tutto nel programma Uomini e Donne: l’ennesima svolta

In primis, ha deciso di unire il trono classico a quello over. Questo è un grande stravolgimento, anche perché in questo modo quelli del parterre degli over possono guardare quelli del classico e viceversa. L’ennesimo stravolgimento è arrivato durante la puntata di oggi: Maria ha annunciato che non ha più intenzione di vedere le esterne noiose in cui non succede nulla. Per questo motivo, quando un appuntamento va particolarmente male, l’esterna non verrà montata e non sarà fatta vedere ai telespettatori a casa. “L’anno scorso mi lamentavo sempre di questo e ho deciso di inventare questa nuova regola” rivela.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer

Infatti, l’esterna che hanno fatto Ludovico e Sophie non è stata mandata in onda e neanche montata. Tra i due non c’è stato feeling e hanno deciso di riprovare più avanti a vedersi.