Verissimo, il colpo della Toffanin per la prima puntata: l’anticipazione

Sta per ripartire la nuova stagione di Verissimo e Silvia Toffanin è pronta a tornare con le sue interviste: chi sarà il grande ospite della prima puntata

Sabato 12 settembre il programma condotto da Silvia Toffanin, Verissimo, riprenderà il suo posto nel palinsesto di Canale 5. In onda a partire dalle ore 16 la nuova edizione si preannuncia già scoppiettante. Lo studio cambia disposizione e la conduttrice e gli ospiti si ritroveranno faccia a faccia, ma a debita distanza. In questo modo il programma è potuto ripartire seguendo accuratamente le norme anti Covid. La compagna di Pier Silvio Berlusconi sta lavorando per mettere in piedi una stagione davvero interessante. Ormai nota per le sue interviste esclusive, ecco chi è riuscita ad assicurarsi per la prima puntata.

Lapo Elkan ospite della prima puntata di Verissimo

Sebbene la lista completa degli ospiti della prima puntata sia ancora top secret, i produttori si sono lasciati scappare alcuni nomi, tra cui un personaggio sempre molto discusso. Silvia Toffanin farà una lunga chiacchierata con Lapo Elkan, l’erede della famiglia Agnelli. Ha sempre fatto molto parlare, Elkan, soprattutto per le vicende della sua vita privata e spesso sregolata. Sono stati parecchi gli scandali, tanto da averlo fatto allontanare per un periodo dai riflettori. Ma Lapo ha deciso di parlare a cuore aperto proprio alla conduttrice di Mediaset, affrontando una serie di argomenti: dalla sua vita privata, al lavoro, all’amore ritrovato per l’ex pilota di rally portoghese, Joanna Lemos.

Nella prima puntata ci saranno anche Piero Chiambretti e Giorgia Palmas. Si è fatto anche il nome di Federica Panicucci, che non sembra pero’ ancora confermata. E con molte probabilità Silvia Toffanin farà due chiacchiere con alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip, in partenza lunedì 14 settembre. Per scoprire il contenuto dell’intervista a Lapo Elkan e conoscere tutti gli altri ospiti, l’appuntamento con Verissimo è per sabato 12, alle ore 16.

