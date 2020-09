WhatsApp, come cambiare telefono senza perdere le chat

Uno dei problemi che devono affrontare gli utenti che decidono di cambiare numero di telefono è quello di modificarlo su WhatsApp senza perdere le chat

Per vari motivi vari utenti possono scegliere di cambiare numero di telefono. Una decisione che non è fatta a cuor leggero non solo perché molte persone rischiano di non riuscire più a contattarci, ma anche per un altro motivo. Infatti con l’avvento degli smartphone un po’ tutti abbiamo scaricato WhatsApp e lo utilizziamo sostituendo quasi sempre i “vecchi” SMS.

La ragione è molto semplice: inviare messaggi, magari con foto, video o emoji, via internet risulta spesso gratuito a differenza di come avveniva con il precedente metodo. Proprio per questo motivo chi sceglie di sostituire il proprio numero è alla ricerca di come cambiare telefono senza perdere le chat WhatsApp. Innanzitutto iniziamo a spiegare come modificare il proprio numero sull’app di messaggistica istantanea.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp Smart Reply, cosa sono e come funzionano le risposte veloci

WhatsApp, come mantenere le chat cambiando o con lo stesso telefono