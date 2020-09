Parla Al Bano su Ylenia Carrisi e morte presunta della sua priomogenita. Lui ritiene purtroppo che la giovane non sia più in questo mondo e spiega perché.

Le circostanze che aleggiano attorno alla vicenda di Ylenia Carrisi ed alla sua morte presunta sono ancora sconosciute, anche dopo 26 anni di distanza. La ragazza scomparve a 24 anni di età, il 31 dicembre 1993. A quei tempi la primogenita di Al Bano e Romina Power si trovava negli Stati Uniti e soggiornava a New Orleans, in Louisiana. Dopo una telefonata a casa, di lei non si è mai più saputo nulla e nemmeno il corpo è mai più stato ritrovato.

Di recente ha parlato di questa vicenda Al Bano, che ha ammesso di essersi dovuto ubriacare per affrontare l’argomento. Parole riportate da ‘Libero Quotidiano’. Nel corso di questa intervista, il 76enne cantante originario di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, ha ammesso di sapere in quali circostanze è morta sua figlia. Un dettaglio che è presente anche nella autobiografia ufficiale dell’ex marito di Romina Power. Quest’ultima e gli altri loro figli sperano sempre di potere rivedere la giovane – che oggi in realtà avrebbe quasi 50 anni – viva. Ma Al Bano nel 2013 ha presentato per Ylenia Carrisi un certificato di morte ufficiale. il cantante sarebbe dell’idea che sua figlia abbia ricevuto la cattiva influenza di brutte persone, le quali l’avrebbero indotta a drogarsi.

Ylenia Carrisi morte, le parole forti di Al Bano sulla vicenda