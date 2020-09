Agus Gandolfo, posa sexy per il selfie dell’anno: dècollète pazzesco in vista – FOTO

Agus Gandolfo si concede un selfie pre-serale da star male per i fan di Instagram che ritornano ad ammirarla, come accadeva una volta

Dopo aver accantonato bikini da mare, costume e accessori vari dell’Estate, Agus Gandolfo, meglio conosciuta come lady Lautaro Martinez torna alla vita di sempre.

Molti scoop social e scatti fotogenici sono stati riempiti di likes, mentre Agus e il compagno Lautaro incantavano i migliori paesaggi di un’alta stagione mozzafiato. Occhiali da sole, pose osè in bikini e baci “bollenti” hanno tenuto incollati sullo schermo tanti fan dell’inseparabile coppia argentina.

Prima di un finale d’Agosto di fuochi d’artificio, l’attaccante dell’Inter, Lautaro era ancora impegnato con la squadra, in giro per l’Europa, con l’obiettivo di conquistare la coppa. Agus, invece era in Sardegna in attesa di lui e di un qualcosa che non sarebbe mai arrivato.

La sconfitta nerazzurra in finale di EL è servita solo a tardare l’arrivo in Sardegna del calciatore argentino e dunque per lui, di accontentarsi di una “magra” consolazione, tra le braccia della compagna.

Agus Gandolfo, un ritorno da vincitrice di oscar di bellezza: inarrestabile