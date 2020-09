Alla scoperta dell’alga kombu, proprietà e benefici

L’alga kombu è un alimento dalle straordinarie proprietà nutrizionali. Molto versatile in cucina, soprattutto di quella giapponese e macrobiotica

La kombu o konbu è il nome con cui si definiscono le alghe brune che appartengono al genere delle laminarie e delle fucus, volgarmente è chiamata “cavolo di mare”. In Occidente è nota anche con il nome generico di alga Kelp e si raccoglie lungo le coste giapponesi (Laminaria Japonica) oppure quelle della Gran Bretagna (Laminaria digitata). Si presenta nella caratteristica colorazione marrone scuro dovuta al pigmento feocroma.

Essendo ricca anche di acido glutammico, insaporisce i piatti e li rende più digeribili. L’alga kombu è un’alga marina utile per rendere il cibo più morbido e digeribile. Per questo motivo si utilizza principalmente per la cottura dei legumi e dei cereali, ma può essere usata semplicemente per salare e insaporire brodi e minestre. È inoltre utilizzato come integratore per i suoi effetti dimagranti e lassativi.

Benefici e utilizzo dell’alga kombu

Le alghe marine hanno un livello più elevato di vitamine e sali minerali rispetto a qualsiasi altro alimento. Sono ricche di proteine vegetali, di carotenoidi, clorofilla, enzimi e amminoacidi. Anche la kombu con il suo grande quantitativo di vitamine e sali minerali manifesta grandi proprietà nutrizionali che ne fanno un eccellente integratore alimentare. Inoltre essendo un’alga marina è ovviamente ricca di iodio, ma povera di sodio, aspetto utilissimo per chi deve fare una dieta povera di sale.

Vitamine : il complesso di vitamina B, tra cui la vitamina B2 ed in particolare sono l’unica fonte vegetale di vitamina B12; vitamina K, C, A, E, F, K, PP.

: il complesso di vitamina B, tra cui la vitamina B2 ed in particolare sono l’unica fonte vegetale di vitamina B12; vitamina K, C, A, E, F, K, PP. Sali minerali : ricchissima di iodio e calcio (8 volte più del latte), potassio, magnesio, sodio e fosforo.

: ricchissima di iodio e calcio (8 volte più del latte), potassio, magnesio, sodio e fosforo. Fibre vegetali

Oligoelementi : cromo e selenio essenziali per il buon funzionamento del cervello

: cromo e selenio essenziali per il buon funzionamento del cervello Carboidrati (zuccheri): si tratta delle alghe con il più alto contenuto zuccherino, ma senza calorie utili per i diabetici

L’alga kombu ha un buon effetto antiossidante, migliora l’aspetto dei capelli, contribuisce alla depurazione dell’organismo e rafforza il sistema immunitario. Favorisce la circolazione sanguigna e previene la stitichezza con depurazione intestinale, azione disintossicante e alcalinizzante.

