Allerta alimentare: ritirato prodotto surgelato per rischio Salmonella

Allerta alimentare. Il Ministero della Salute ordina il ritiro dalla vendita di un prodotto surgelato per rischio diffusione salmonella. Attenzione

Il Ministero della Salute ha intimato il ritiro dal commercio di un prodotto surgelato di nota marca che occupa spazio nel reparto frigo dei nostri supermercati.

La motivazione di tale provvedimento riguarda il rischio di eventuale presenza del batterio Salmonella. Per evitare un’ intossicazione alimentare diffusa ne è stato ordinato l’immediato richiamo.

Si tratta del Preparato per insalata capricciosa a base di pesce surgelato della ditta Promar. Il lotto incriminato è il numero FL11 con data di scadenza o il termine consigliato di conservazione il 10/04/2021.

Allerta alimentare. Cosa fare se si è acquistato il prodotto sospetto

Le analisi di laboratorio condotte sul prodotto “Preparato per insalata capricciosa” della marca Promar hanno rivelato tracce di Salmonella.

La casa produttrice è Rivamar SRL il cui marchio identificativo è IT 787 CE. La sede dello stabilimento è in Via del lavoro 41, Taglio di Po (RO).

Ne è stato ordinato il ritiro dalla vendita da parte del Ministero della Salute. Qualora lo abbiate comprato prima di questo avvertimento, vi invitiamo caldamente a non consumarlo.

Potrete riportare la merce acquistata presso il punto vendita e procedere con una sostituzione o un rimborso.

Se l’avete già consumato, contattate il vostro medico curante e spiegategli la situazione. Qualora mostraste sintomi d’intossicazione come vomito, febbre o diarrea vi preghiamo di nuovo di contattare il dottore che vi segue e di recarvi in ospedale.

