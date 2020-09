Bellissima e sensualissima, Ambra Lombardo si fa vedere al massimo del suo splendore. E donne talmente belle probabilmente non ce ne sono in circolazione.

La splendida Ambra Lombardo gioca a fare la modesta e di sé stessa dice di non possedere appeal. Ma lei non è nient’altro che una amabile bugiarda. Perché sa benissimo di essere una donna affascinantissima dalla bellezza stratosferica.

Lei ha 34 anni ma sembra decisamente più giovane. Abbiamo imparato a conoscerla al ‘Grande Fratello 16’ e poi per la storia intrapresa con Kiko Nalli, che però sembrerebbe finita. Tra il lockdown della scorsa primavera ed altre situazioni, i due hanno vissuto lontani l’uno dall’altro. L’hair stylist ex di Tina Cipollari era a Roma con i figli mentre la modella ed insegnante di Lettere e Filosofia al liceo ha vissuto a casa sua a Milano. Ad agosto la siciliana si era sfogata al settimanale ‘Nuovo’ affermando che per lei la presenza fisica di un uomo è molto importante. “Ma ora mi sono stancata di aspettare”.

Ambra Lombardo, regina di sensualitÃ