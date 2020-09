Beautiful, anticipazioni puntata 14 settembre: scende il gelo sulla cerimonia

Beautiful, anticipazioni: il giorno delle nozze è ormai arrivato. Brooke cammina fino all’altare, ma un evento inaspettato fa scendere il gelo sulla stanza.

Il giorno tanto atteso è ormai arrivato. A presenziare le nozze è come sempre Carter, mentre gli invitati sono divisi tra l’euforica approvazione (Ridge) ed il sincero scetticismo (Brooke e Liam). Con elementi come Xander e Zoe fuori dai giochi, Thomas è sicuro che nulla potrà impedirgli di realizzare il suo piano. È tutto pronto, basta solo che la sposa dica sì. Tuttavia, un tragico scherzo -o forse segno- del destino giungerà a rovinare un giorno già di per sé non troppo perfetto.

Beautiful, anticipazioni: Phoebe chiama Hope “mamma”

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che sarà Phoebe ad interrompere la camminata di Hope verso l’altare. La bambina, che è in realtà Beth, figlia di Hope e Liam, sottratta ai genitori alla nascita e poi venduta ad una Steffy completamente inconsapevole, sente probabilmente di avere un legame speciale con la madre biologica. Già una volta Hope l’aveva chiamata per sbaglio “Beth”, facendo crollare un teso silenzio in una stanza molto meno affollata di quella della cerimonia. Adesso le parole di Phoebe gelano gli ospiti ed Hope per prima non sa più cosa fare.

Sempre dalle anticipazioni americane, sappiamo che Flo continua a mancare all’appello. Thomas ne è segretamente felice, ma non sa che la cugina di Hope ha in mente di rivelare alla diretta interessata tutta la verità sull’identità di Phoebe.

