Chiara Biasi canotta e slip, siamo a rischio infarto-FOTO

Chiara Biasi torna a Milano ed è subito selfie allo specchio di camera sua, in biancheria intima

Visualizza questo post su Instagram e siamo tornati allo specchio di camera mia Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 11 Set 2020 alle ore 3:27 PDT

L’influencer torna a casa dopo una lunga vacanza ad Ibiza. Il primo gesto è scattare un selfie allo specchio nella sua casa di Milano. Tre giorni fa la Biasi prendeva l’aereo di ritorno da Ibiza, scrivendo “Fine estate” è finita anche per lei. Mascherina su, viaggio in aereo e si ritorna alla vita di sempre a Milano. Torna a lavorare anche Chiara, che inizia subito a scattare lo shooting della prossima campagna per la sua linea di bikini Matinee. Chiara collabora con la fashion stylist del brand I-AM bikini da molto tempo, si chiama Giusy. Una linea particolare, diversa dal solito che promette di essere guidata dal mare e dai desideri nascosti delle donne.

Non è la prima volta che Chiara collabora con un marchio di bikini, l’influencer pare avere una vera passione per il beachwear. Tempo fa aveva collaborato anche con il marchio Pin Up Stars, creando la sua linea di bikini che aveva chiamato Poisson d’amour. La sua prima collaborazione è stata per il noto marchio di costumi Bikini Lovers anni fa. Molti personaggi famosi adorano i bikini proposti da Chiara, ha molto successo in questo campo. Ha anche collaborato con MICAM per lanciare la sua linea di scarpe. Per lei infatti la moda è tutto, è la sua passione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Netflix nella bufera: boicottaggio e crollo in borsa. Sotto accusa per ‘Cuties’

Chiara Biasi criticata per il suo aspetto fisico, troppo magra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 5 Set 2020 alle ore 1:24 PDT

La Biasi appare sempre più magra sui social, e c’è chi la accusa di promuovere un’idea di bellezza malata e non giusta. Molte ragazzine la seguono e si ispirano a lei pensando che nell’immaginario collettivo, i canoni di bellezza sono rappresentati da lei. L’influencer è una delle più seguite sui social, ha 2,6 milioni di follower pertanto sono molte le ragazzini che vorrebbero emularla. Quando si è così tanto visibili bisogna stare attenti all’esempio che si da, perché può influenzare molte persone.

La Biasi tempo fa ha rivelato di aver subito un dimagrimento repentino a causa di una malattia che l’ha colpita. Da quel momento pare che non sia più riuscita a recuperare peso. Inoltre Chiara continua a soffrire di gastrite e altre patologie che non aiutano a recuperare il suo peso ideale. Nel corso del tempo l’influencer pare aver anche fatto qualche ritocco al viso e al corpo con la chirurgia estetica. Infatti si è rifatta il seno e ha gonfiato le labbra.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Romina Power rivelazione choc: “Ora vi racconto la verità del divorzio con Al Bano”

Visualizza questo post su Instagram 👩🏽 Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 31 Ago 2020 alle ore 12:59 PDT

Certo non si può condannare solo lei per essere ricorsa a questi ritocchi, ormai la maggior parte delle influencer e dei personaggi famosi fa uso della chirurgia estetica. Pertanto sono tutte queste influencer che stanno cambiando i canoni di bellezza. Facendo credere che per essere socialmente accettate e apprezzate bisogna avere le labbra gonfie, il naso piccolo e il seno grosso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.