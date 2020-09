Chiara Ferragni incinta? Gli indizi non lasciano dubbi

Chiara Ferragni di nuovo incinta? Gli indizi non lasciano dubbi. Si vocifera sempre di una gravidanza ma stavolta i suoi fans ne sono piuttosto certi: ecco perché

“Abbiamo tutti la stessa sensazione, vero?” chiedono tutti su Twitter, dopo gli ultimi giorni che Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo sul lago di Como. Troppi segnali che urlano soltanto una cosa: è in arrivo un nuovo bambino. Sì, se ne parla sempre, sono settimane, se non mesi che tutti lo dicono, ma stavolta i fans ne sono piuttosto certi.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer

Chiara Ferragni e Fedez aspettano di nuovo un bambino? I fans stavolta ne sono certi

Troppi segnali che lo fanno pensare. Chiara e Fedez in questo periodo sono particolarmente felici, e solo pochi giorni fa Chiara disse nelle sue storie che sarebbe andata sul lago di Como con il marito per un’occasione molto speciale. Una volta arrivati, hanno pubblicato diverse foto dove erano abbracciati e felici, con l’aria di chi ha ricevuto una bellissima notizia. Tutti i segnali lo fanno pensare. Anche Fedez ha pubblicato una foto oggi per comunicare di aver trascorso una giornata bellissima con la moglie. E poi, come se questo non bastasse, a pranzo si sono messi a rivedere le foto di Leo quando era soltanto un neonato. I fans non hanno dubbi: si stanno preparando ad un nuovo arrivo.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer

D’altronde sappiamo che i due hanno intenzione di avere una grande famiglia: è già arrivato il momento di allargarla? Ora che Leo sta diventando grande, probabilmente sì.