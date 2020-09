La famiglia composta da marito, moglie, tre figli e un cane salperà a fine settembre alla volta dei Caraibi con una barca a vela

La famiglia Barberis partirà con una barca a vela di 17 metri di nome Shibumi. Loro si chiamano Stefano e Sara Rossini e hanno realizzato un sogno, “un viaggio in barca a vela, genitori, tre bimbi e un cane, un’esperienza magica nel rispetto della natura”, così come si legge sulla pagina Facebook di presentazione del loro progetto chiamato Sailing Shibumi, che vuol dire “bellezza poco appariscente”. I loro figli si chiamano Iago, Nina e Timo e hanno rispettivamente 11, 8 e 3 anni. Non manca nemmeno il cucciolone di bordo, il loro cane dal manto nero. Sara e Stefano hanno venduto la loro casa a Milano per compiere questo viaggio: si fermeranno prima alle Canarie e poi si dirigeranno ai Caraibi. I bambini riprenderanno la scuola ma a distanza.

In barca a vela verso i Caraibi: il sogno della coppia che si realizza

La coppia si è conosciuta 18 anni fa proprio a bordo di una barca a vela in Grecia. Stefano si occupa di Fisica Nucleare e Sara è una libera professionista nel settore dei tessuti. Sono attenti al rispetto dell’ambiente e alla cura del mare che sarà la loro casa: “Energie rinnovabili, rispetto dell’ambiente, prodotti bio, analisi microplastiche, plancton e avvistamento cetacei”. Dopo tanti preparativi, i Barberis non vedono l’ora di prendere il largo per questa nuova avventura che li condurrà nelle esotiche terre caraibiche.

L’importante però è andare e assaporare ogni attimo della loro traversata, così come assicurano dalla loro pagina Facebook: “Non sono le persone che fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone”.

