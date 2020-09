Covid-19, dallo Spallanzani arrivano nuovi aggiornamenti sul vaccino

Arrivano nuove notizie dallo Spallanzani: “Forse a primavera il vaccino tutto italiano”. Il Covid-19 sta per essere sconfitto? Gli ultimi aggiornamenti

Da sette mesi stiamo convivendo con un nemico che non ci lascia in pace, un momento di tregua a inizio estate, e poi di nuovo all’attacco. Il covid-19 è entrato a far parte delle nostre vite e sembra proprio che non ci voglia abbandonare. Gli esperti continuano a lavorare per trovare una cura definitiva, ma la strada è ancora lunga. Intanto però, dallo Spallanzani arrivano buone notizie. Un vaccino anti-covid del tutto italiano potrebbe essere già disponibile dalla prossima primavera.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Covid, Sardegna: Sull’isola solo con tampone negativo

Covid-19, gli aggiornamenti sul vaccino