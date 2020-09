Covid, Sardegna: Sull’isola solo con tampone negativo

La nuova ordinanza del governatore Christian Solinas prevede che da lunedì potranno sbarcare in Sardegna solo persone con il risultato del tampone al coronavirus negativo

Arriva la svolta in Sardegna: il governatore della Regione Solinas ha firmato nella tarda serata di ieri un’ordinanza per “invitare” tutte le persone che sbarcano sull’isola a presentare un certificato che attesti di essere negativi al Covid. Le nuove norme saranno in vigore da lunedì 14 settembre fino al 7 ottobre. Prima di imbarcasi si dovrà certificare quindi la negatività al virus con il risultato di un “sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido”. In alternativa si dovrà garantire che è stata fatta online un’autocertificazione per dimostrare di aver eseguito “nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, a un test sierologico, molecolare o antigenico, il cui esito è risultato negativo”, si legge nell’ordinanza. Per coloro che saranno sprovvisti del documento di negatività è previsto un “test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, a cura dell’azienda sanitaria locale di riferimento ovvero presso una struttura privata accreditata”.

I passeggeri che entrano in Sardegna senza test dovranno sottoporsi a “isolamento fiduciario”

I passeggeri sprovvisti di test sierologico dovranno obbligatoriamente comunicare alle Asl di essere sbarcati sull’isola e “nelle more dell’esito delle indagini di laboratorio effettuate dalla competente Azienda sanitaria, ad osservare l’isolamento domiciliare fiduciario”. Tale quarantena avrà fine solo nel momento in cui l’esito del tampone al Covid-19 sarà negativo e sempre attenendosi a quanto previsto dall’Azienda sanitaria competente.

Gli unici che non sono obbligati a seguire questo iter sono “coloro che esercitano attività funzionali ad organi costituzionali, gli equipaggi dei mezzi di trasporto e personale viaggiante su navi e aerei, per motivi di lavoro e salute”.

