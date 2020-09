Daydreamer, il nuovo look di Can Yaman infiamma i social – FOTO

Daydreamer, il nuovo look di Can Yaman infiamma i social. Oggi su Canale Cinque sta andando in onda la serie turca e, durante la puntata, Can ha cambiato look

Oggi su Canale Cinque stanno mandando in onda due nuove puntate della serie turca Daydreamer, che ha riscosso così tanto successo quest’estate che non è stato tolto dal palinsesto come era previsto. Ogni anno, infatti, vanno mandate in onda queste serie turche al posto di Uomini e Donne, ma il numero di ascolti è stato così esorbitante che i telespettatori sono stati accontentati.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer

Can Yaman e il nuovo look in Daydreamer: bello da togliere il fiato

Scusate ma quanto è bello con questi capelli non ce la faccio#daydreamer pic.twitter.com/9jOZGLEy7Q — mar. 🦋 (@michiamanoansia) September 12, 2020

Durante la puntata andata in onda oggi, Can Divit (interpretato da Can Yaman) si è presentato in ufficio con un nuovo look che ha fatto impazzire i social. I capelli legati in una mezza coda. Un look diverso da quello che abbiamo visto dall’inizio della serie: Can, infatti, ha sempre avuto i capelli legati in una specie di chignon morbido sulla testa. Tra qualche puntata, addirittura, dovrebbe farsi vedere con i capelli sciolti e i fans non ci stanno più nella pelle. Anche perché quelle dovrebbero essere puntate davvero molto importanti per la serie.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer

È ARRIVATO IL PERIODO DEI CAPELLI MEZZI RACCOLTI E MEZZI SCIOLTI, CHE LA MORTE SIA CON NOI.

AMEN#DayDreamer pic.twitter.com/zyJoytPCHD — ¹ᴰ𝒎𝒆𝒈🍂 (@chrysalismnh) September 12, 2020

Oggi l’hashtag “Daydreamer” è salito immediatamente in tendenza. Sono numerosi gli utenti che stanno commentando la fiction che sta andando in onda in questo momento. Nella scena in cui Can è arrivato con il nuovo look, il social è totalmente andato in tilt. D’altronde, Can pettinato in questo modo è davvero bellissimo.