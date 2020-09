Straordinaria e fantastica, lei è Desirée Ragusa e merita di ricevere tutti gli aggettivi positivi ed i complimenti che ci siano. Quanto è bella.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno Un post condiviso da Desirèe Ragusa (@desiree_ragusaofficial) in data: 12 Set 2020 alle ore 12:03 PDT

Che bellezza bombastica quella di Desirée Ragusa. Lei è una delle stelle che a frotte costellano la galassia di influencer nell’universo di Instagram in Italia. Non sappiamo granché sul suo conto, a parte il fatto che sa fare sfoggio di grande sensualità.

Sono tanti gli scatti nei quali questa bella donna riesce a farsi desiderare. Bella ai massimi livelli, lei non fa ovviamente niente per attenuare quello che è l’immenso fascino che la contraddistingue. Ad ogni suo post i ‘mi piace’ da parte degli ammiratori in estasi arrivano a frotte. Likes come se piovesse. E la celebrità di Desirée si accresce sempre di più.

Desirée Ragusa, una esplosione di sensualità