Domenica In, arriva la minaccia di Salvini. Mara Venier nei guai

Domenica In, inizia la stagione già con polemiche. Mara Venier si è messa nei guai…Salvini e Meloni contro la Rai, ed è subito scontro

Tutto è lecito in campagna elettorale. Così Mara Venier ha deciso di inaugurare la sua nuova stagione di Domenica In con un invito davvero particolare. Sulla lista degli ospiti salta agli occhi il nome del Premier Conte che avrebbe voluto dare un in bocca al lupo per il rientro a scuola a tutti gli studenti, dopo la crisi dell’emergenza coronavirus. Ma qualcosa è andato storto e la zia Mara ha dovuto fare i conti con i due leader dell’opposizione che si sono scagliati contro la conduttrice appena appresa la notizia.

Domenica In nel mirino, Salvini e Meloni all’attacco