Emma marrone e il racconto del suo grave disturbo

Emma Marrone si sfoga su Instagram…non riesce a vivere in pace. “Sto invecchiando male” scrive sui social e i fan si preoccupano

Per Emma Marrone le preoccupazioni non finiscono mai. Nella sua vita ha dovuto affrontare momenti bui e difficili a causa della malattia alle ovaie che l’ha accompagnata fino a poco tempo fa, attualmente invece soffre di un altro disturbo che ha dichiarato su Instagram e che ha fatto preoccupare i suoi fan. Mal di testa e giornata no, cosa è successo?

Emma Marrone, un altro ostacolo da superare