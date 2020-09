Emma Marrone sorriso che ammalia, raggiante e bella lancia un messaggio – FOTO

Emma Marrone si mostra sorridente e spensierata nella sua ultima foto pubblicata su Instagram. Look casual e una frase importante per i followers

Emma Marrone è tornata alla carica più esplosiva e raggiante che mai. La cantante salentina dopo uno stop forzato è tornata a cantare ed il suo nuovo singolo già spopola in tutte le radio e su tutte le piattaforme. Si chiama “Latina” ed è tramite questa nuova canzone che celebra la gioia di vivere.

Il brano è scritto da Dario Faini, Edoardo D’Erme e Davide Petrella con la produzione di DRD aka Dardust, una canzone di fine estate è quella che Emma ha scelto per tornare sulla scena evitando volutamente il classico tormentone estivo.

E la bella cantante è tornata a cantare anche live sul palco dell’Arena di Verona per ben due volte: prima per i Seat Music Awards 2020 e poi per la manifestazione di Rtl 102.5 Power Hits Estate. Due eventi importanti in cui ha cantato il suo esplosivo “Latina” e ha inciso ancora una volta la sua impronta inconfondibile in musica.

Emma Marrone, solare e spensierata: “I love you”