Federica Fontana , in pigiama e a testa in giù : che fisico – FOTO

Federica Fontana. La modella e conduttrice tv si mostra in una posa inedita sul suo profilo Instagram. Un trionfo di simpatia

Classe 1977, la stupenda Federica Fontana ha attraversato in lungo e in largo il piccolo schermo fin da giovanissima.

Aveva solo 18 anni quando è apparsa come concorrente tra le fila dei programmi Miss Buona Domenica e Bellissima. Da quel momento la sua carriera ha avuto un’impennata ascendente che negli anni ha portato il pubblico a riconoscerla ed apprezzarla sempre di più.

Molto forte il suo legame con lo sport, in particolare con il calcio. L’abbiamo vista in versione più umoristica nella trasmissione cult Mai dire Gol a fianco della Gialappa’s band. Ha partecipato anche a Il processo del lunedì con il mitico Aldo Biscardi. Ha condotto Guida al campionato con Alberto Brandi. Ogni domenica su Italia 1 era pronta a darci tutte le news sul campionato in corso. Sempre insieme al collega Brandi è al timone di Controcampo – Diritto di replica.

La sua fede è dichiaratamente milanista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Netflix nella bufera: boicottaggio e crollo in borsa. Sotto accusa per ‘Cuties’

Federica Fontana. Prove di equilibrio su Instagram