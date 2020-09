Fedez e Chiara Ferragni, il bacio appassionante – Foto

Fedez e Chiara Ferragni sul lago di Como. Abbracciati si baciano come non mai. Per i fan è il preambola di una lieta notizia

Visualizza questo post su Instagram Un giorno bellissimo Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 12 Set 2020 alle ore 4:11 PDT

Fedez e Chiara Ferragni continuano a far sognare i loro followers che messi insieme compongono uno stuolo infinito di fans che li segue in tutte le loro avventure. I due sono tornati a Milano da un po’ dalle vacanze e si sono subito rimessi a lavoro.

Da ieri si trovano sul Lago di Como ma non hanno spiegato bene il motivo. Non sono soli ma insieme ad altri amici o collaboratori. Ed è da qui che il rapper posta una bellissima foto che li ritrae abbracciati mentre si baciano appassionatamente.

Intorno a loro un paesaggio bellissimo tra montagna e lago, Fedez prende in braccio sua moglie Chiara che si strinte a lui con le braccia al collo e le gambe ai suoi fianchi e da qui parte un lungo bacio immortalato per il web che in meno di un’ora ha collezionato quasi 175 mila like e una miriade di commenti.

Fedez scrive a corredo della foto “Un giorno bellissimo” ed è da qui che il web si scatena e lancia l’indiscrezione sulla Ferragni.

Fedez e Chiara Ferragni, secondogenito in arrivo?