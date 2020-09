Giorgia Palmas rivela: “Sto per sposarmi, non è stato un bel periodo”. La showgirl a Verissimo ha rivelato che mancano solo due settimane al parto e ci sono tante novità

Giorgia Palmas oggi è ospite a Verissimo, per festeggiare le due settimane che mancano al parto. Insieme a Filippo Magnini sta per coronare il suo sogno d’amore: i due avrebbero dovuto sposarsi in precedenza, ma a causa del coronavirus hanno dovuto far slittare il matrimonio. In studio si è presentata col sorriso, molto emozionata per le due settimane che mancano al parto e per le tante novità che la stanno aspettando.

Giorgia Palmas, manca poco al parto: “Io e Filippo ci sposeremo a dicembre”

“Non è bello far slittare un matrimonio. Però non è grave, questo lo so. Il matrimonio ci sarà comunque, a dicembre, è una cosa che abbiamo potuto risolvere, mentre tutte le persone che hanno sofferto per il covid è qualcosa di diverso e di davvero grave” rivela Giorgia. “Di sicuro è stato un periodo intenso”. Silvia poi le ha fatto notare che non partorirà neanche in un periodo facile, perché ci saranno tante restrizioni in clinica a causa del coronavirus. Giorgia ha ricevuto una sorpresa dal suo Filippo e poi dalla sua mamma, che le ha scritto una lettera per augurarle tanta felicità e un matrimonio duraturo.

Alla fine Giorgia ha invitato Silvia Toffanin al suo matrimonio che si terrà nel mese di dicembre.