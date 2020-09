Ha vinto Sanremo 2007, com’è diventato e cosa fa ora – FOTO

Il Festival di Sanremo 2007 fu presentato da Pippo Baudo e Michelle Hunziker. Al presentatore televisivo, giunto alla sua dodicesima conduzione della kermesse canora, fu affidata anche la direzione artistica

Il bilancio della 57esima edizione del Festival di Sanremo è stato più che positivo: ci sono state belle canzoni, buoni ascolti durante tutte le cinque serate e un Dopofestival di qualità diretto da Piero Chiambretti. Per rilanciare l’edizione precedente che non ottenne grande successo, la Rai affidò la conduzione e la direzione artistica a Pippo Baudo, che giostrò con esperienza tutto l’insieme della manifestazione. Si ritornò alla divisione tra la categorie Campioni e Giovani. Proprio quest’ultima fu vinta dalla canzone di Fabrizio Moro, ‘Pensa’, un invito alla riflessione contro ogni forma di violenza e mafia. Il cantautore rivelò di averla scritta di getto subito dopo aver visto il film sulla vita di Paolo Borsellino. Sul gradino più basso del podio si posizionò Piero Mazzocchetti con ‘Schiavo d’amore’. Al secondo posto si classificò una vecchia gloria del Festival, Al Bano con ‘Nel perdono’, brano scritto da Renato Zero e Vincenzo Incenzo.

Il vincitore del Festival di Sanremo 2007