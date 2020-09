Justine Mattera fa impazzire tutti i suoi follower con uno scatto mostruoso: la nota showgirl indossa un completo intimo da arresto cardiaco.

Justine Mattera continua senza sosta a far impazzire i suoi numerosi follower con scatti da cardiopalma. La bellissima showgirl ha un corpo marmoreo: i risultati dei durissimi allenamenti sono ben visibili. La 49enne, con l’ultima fotografia condivisa in rete, ha decisamente esagerato. La nativa di Rockville, infatti, indossa un completo intimo in pizzo bianco che lascia intravedere anche le zone più nascoste del corpo: Justine, in ogni modo, è sempre una bomba sexy.

Justine Mattera in intimo bianco, che spettacolo