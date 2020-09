Lutto nel mondo della musica: morto il famoso cantante raggae. Aveva 77 anni. Oggi i suoi fans piangono la scomparsa dell’artista

L’artista che è venuto a mancare è Frederick Toots Hibbert, morto poco fa all’età di 77 anni. Il cantante è stato il fondatore della band seminale Toots & the Maytals. Il mondo della musica piange la sua scomparsa, di un vero e proprio colosso della musica, ritenuto da Rolling Stone uno dei cantanti raggae più influenti del mondo della musica.

Lutto nel mondo della musica: l’artista aveva 77 anni

Sicuramente è stato uno dei primi a rendere popolare il raggae: uno dei suoi brani più celebri è stato Do The Reggay, era il lontano 1968. Da lì la sua carriera è stata tutto un crescendo: sono molti i brani che lo hanno reso celebre nel mondo, come Pressure Drop, Sweet and Dandy e 54-46 That’s My Number. La nota rivista musicale Rolling Stone lo ha inserito nella lista dei 100 più grandi cantanti di sempre. Sicuramente è stato considerato uno dei più grandi cantanti raggae vivente, in un profilo stilato poche settimane fa dalla rivista.

Il cantante era stato in grado di fondere alcuni elementi del raggae con la tradizione giamaicana e con sonorità gospel, soul e R&B, stando sempre attento a quanto dichiarato dalla rivista Rolling Stone. I suoi fans oggi piangono la sua scomparsa: i social sono pieni di messaggio di cordoglio per il cantante.