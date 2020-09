Marika Fruscio, outfit leopardato e seno indescrivibile in vista: “pericolo” di bellezza – FOTO

Un’incandescente Marika Fruscio non sembra avere rivali dal punto di vista fisico. Una partenopea tutta d’un pezzo “decanta” il piacere dei fan

Una soluzione di sex appeal e il pubblico esulta, come se venisse giù uno stadio intero. Una metafora, a passo con i ritmi della realtà partenopea in cui Marika Fruscio vive.

La showgirl e modella a nudo di ogni idea di sensualità ha abbracciato diversi settori dello spettacolo. Dalle vicende dei reality show, dove ha intrapreso flirt amorosi, clamorosi, fino all’inserimento in profondità con quel suo fisico incandescente che si ritrova, davanti alle telecamere delle trasmissioni sportive.

Nonostante le sue origini brianzole, Marika ha un cuore debole per Napoli e la sua città. La sua passione pende dalle parti del capoluogo campano e in modo particolare per l’SSC Napoli dove, in serate a tema posticipi calcistici, tiene napoletani e non solo, con lo sguardo incollato allo schermo.

Una gran bella pubblicità per i talk show televisivi, che possono contare sempre sulla disponibilità di una femminilità ad alta quota.

Marika Fruscio bellissima, una “botta” d’infarto per i follower di Instagram