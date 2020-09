Romina Mondello, era un volto di Non è la Rai oggi a 46 anni

Era uno dei volti più amati di Non è la Rai, Romina Mondello aveva partecipato anche a Miss Italia e oggi a 46 anni

Romina Mondello inizia la sua carriera partecipando nel 1991 a Miss estate Festivalbar arrivando in finale. L’anno dopo partecipa a Miss Italia e nel 1993 partecipa a Bulli e pupe, si guadagna la finale. Il successo però lo ottiene con il programma Non è la Rai di Gianni Boncompagni, lui stesso prima di lei ha lanciato moltissime donne nel mondo dello spettacolo. Ambra Angiolini, Antonella Elia e molte altre.

La Mondello comincia a dedicarsi alla recitazione e partecipa a vari film tra cui: Estati, La Piovra 7, Milano-Solo andata, Il Sindaco, Maschera di Cera, Milano Palermo-Il ritorno. La lista continua con Le ragazze di Piazza di Spagna, morte di una ragazza perbene, Provincia segreta e R.I.S delitti imperfetti. Ad oggi la carriera in tv continua ma con meno apparizioni. Nel 2012 è apparsa in Fuoco amico TF45- Eroe per amore, nei panni di Emma Borghi. Due anni fa invece ha preso parte nel cast di Liberi Sognatori-Delitti di mafia.

Vita privata di Romina Mondello e com’è oggi

Romina Mondello ha avuto una relazione con il bellissimo attore Roul Bova, ma nel 2003 si sposa con Nicola Veccia Scavalli. I due hanno un bambino che sia chiama Lupo, nato nel 2003. A 46 anni la Mondello appare bella e giovane come 20 anni fa, sembra non siano passati gli anni per lei. La sua passione per la recitazione si vede bene sul suo profilo Instagram, la donna condivide le sue performance a teatro e recita alcune frasi per i suoi follower in video.

L’attrice condivide anche molti scatti con il figlio Lupo che ormai ha 17 anni, i due sembrano molto legati. Il giovane pratica scherma e la mamma lo riprende. Speriamo di poter vedere Romina ancora protagonista di qualche film in tv, è un volo molto apprezzato fino e vero come ce ne sono pochi ormai.

