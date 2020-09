Sabrina Salerno, selfie da brividi: curve sexy in rampa di lancio – FOTO

Ancora Sabrina Salerno sulle nostre rubriche a mettere in difficoltà i fan, sorpresi ancora dall’ennesimo regalo “bollente” su Instagram

All’indomani di un’estate da ricordare per Sabrina Salerno, la vita rientra pian piano in seno alla normalità, che per lei non è mai tale. Più che altro si parla di una banalità mai riconosciuta nell'”agenda” dei pensieri dell’allieva di Claudio Cecchetto.

Quando si tratta di mostrare a tutti la libertà del fascino più intrigante e longevo si va inevitabilmente in direzione di Sabrina, senza se e senza ma. L’evoluzione dell’arte della moda e dell’apparire in pubblico si è incarnata nel segno di internet per la cantante, attrice showgirl di origine ligure.

Se vuoi sapere tutto sulla vita di Sabrina Salerno, gli scatti di una bellezza intramontabile, sempre nel segno della naturalezza, che ci si augura tramonterà il più tardi possibile, puoi visitare il suo web blog, già di fama dichiarata (per scoprirlo, clicca qui).

Nonostante l’emergenza che distrugge le giornate degli italiani, per la celebre artista anni ’80 ogni giorno c’è sempre il sole.

Sabrina Salerno, non perde il pelo…e neanche il vizio!

La testimonianza più attendibile di un’eleganza d’altri tempi che non vuol sapere di invecchiare, Sabrina Salerno la regala come sempre sul suo personale profilo Instagram. Le giornate trascorse dalla showgirl hanno sempre un fine “squilibrato”, di piacevolezza sentimentale.

Gli oltre 600 mila followers sono la prova più realistica della sua positività alla vita in generale. La 52enne cantante del genere Ital Disco è ormai conosciuta come l’esempio in persona di chi non perde ne pelo ne vizio, nell’istinto femminile, sempre aggraziato da un sorriso ammiccante e a tratti malizioso.

L’ultima collezione della sua fantastica compilation di selfie risale alle ultime ore del giorno precedente, dove Sabrina ha voluto immortalare l’atto finale di una giornata indimenticabile.

Top rosso, acceso di passione proibita nella ricetta del giorno per Sabrina, raddrizzata da un seno insuperabile, in evidente sporgenza su un'”autostrada” di pancia piatta da far invidia a qualunque bellezza moderna, in rampa di lancio.

