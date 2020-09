Fa scatenare una vera e propria rivolta contro di sé, Valentina Nappi. L’attrice a luci rosse rilascia delle parole dalle quali si innesca un vespaio.

Destano profondo scalpore le parole rilasciate da Valentina Nappi. L’attrice hard originaria di Scafati, in provincia di Salerno, ha affermato quanto segue. “Uno che si masturba in treno dovrebbe farti ridere”. Unanime il coro di protesta che si è levato contro la 29enne campana, che nelle sue intenzioni intendeva denunciare l’eccessivo bigottismo e la sessuofobia palesata da certe donne. Ma in tantissimi ritengono che tale affermazione sia del tutto fuori luogo, in quanto descrive una potenziale situazione di abusi e di minacce do quella che è la figura femminile. Le prime a protestare contro la Nappi sono proprio tante donne, ed in molti casi sue coetanee. “Io l’ho sempre detto che i primi nemici delle donne sono le altre donne”.

Valentina Nappi, parole forti: il web la attacca

I miss being on set! #throwback @bang_com_

E c’è chi pone l’accento sul cosa si potrebbe realmente provare in una situazione nella quale ci si para davanti un maniaco. “Altro che ridere, quello non ci mette niente a mettere le mani addosso ad una donna, giovane o meno giovane che sia”. “Ma veramente esistono donne che trattano molestie e abusi come un qualcosa che si può prevedere e controllare?”. Proteste decisamente condivisibili se si pensa che realisticamente si corre il concreto rischio di assistere ad un caso di abusi carnali.

Live ora su Twitch! twitch.tv/thevalentinanappi o link in bio.

La Nappi non è nuova a certe prese di posizione nette, ed in molte occasioni ha dimostrato una fine intelligenza nell’affermare il proprio pensiero. In questa circostanza però l’opinione pubblica non ha dubbi: i modi utilizzati sono del tutto sbagliati.