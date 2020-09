Il Villarreal avrebbe messo nel mirino il terzino della Juventus Mattia De Sciglio che potrebbe trasferirsi in Spagna già in questa sessione di calciomercato.

La Juventus sta lavorando incessantemente sul fronte calciomercato. La pista più calda è sicuramente quella che porterebbe all’arrivo a Torino di Luis Suarez, trattativa in stallo per via dell’ormai nota questione legata alla passaporto comunitario. Oltre agli acquisti, la dirigenza bianconera sta valutando diverse cessioni, dopo la risoluzione del contratto di Gonzalo Higuain che a breve sarà ufficialmente un giocatore dell’Inter Miami. Sulla lista delle possibili partenze, nelle ultime ore, è apparso un nuovo nome: il terzino Mattia De Sciglio su cui è piombato un club spagnolo.

Calciomercato Juventus, il Villarreal piomba su Mattia De Sciglio: i bianconeri chiedono 10 milioni di euro

La dirigenza della Juventus continua a lavorare per portare alla corte di Andrea Pirlo il nuovo centravanti per sostituire Gonzalo Higuain. Il Pipita è già negli Stati Uniti per legarsi all’Inter Miami di David Beckham, trasferimento che potrebbe essere già ufficializzato nelle prossime ore. L’erede scelto dai bianconeri è Luis Suarez del Barcellona che rimane un incognita per via del passaporto comunitario, il cui esame per conseguirlo, secondo i rumors di mercato, potrebbe essere svolto in settimana. Intanto la Vecchia Signora starebbe valutando altre cessioni che andrebbero a sfoltire la squadra. Tra le possibili partenze sembra essere rientrato anche il terzino destro Mattia De Sciglio. Nonostante i numerosi problemi patiti sulle fasce durante la scorsa stagione per via degli infortuni, ci sarebbe un esubero considerato che Pirlo avrebbe a disposizione Pellegrini ed Alex Sandro sulla sinistra e Cuadrado e Danilo a destra.

Questo potrebbe portare il nuovo tecnico a non concedere tanto spazio a De Sciglio nel corso del prossimo campionato, circostanza che comprometterebbe anche un eventuale convocazione in Nazionale in vista degli Europei 2021. L’esterno difensivo, dunque, potrebbe valutare di salutare i bianconeri dopo tre stagioni. Come riferito dalla redazione di Tuttosport, il giocatore classe 1992 sarebbe finito nel mirino del Villarreal che vorrebbe rinforzare il reparto offensivo della rosa di Emery. Attualmente la valutazione dei bianconeri per il cartellino è di 10 milioni di euro, cifra che porterebbe nelle casse una plusvalenza.

Adesso rimane da capire se il club spagnolo sia disposto a mettere sul piatto la somma richiesta e se le due società possano accordarsi sul trasferimento nell’attuale finestra di mercato. Per De Sciglio si tratterebbe della prima esperienza all’estero dopo aver vestito in Italia le maglie di Milan, per 15 anni, giovanili comprese, e Juventus.

