Caso Willy. I fratelli Bianchi dal carcere: “Abbiamo paura”. Chiesto isolamento

Caso Willy. All’indomani del funerale di Willy Willy Monteiro Duarte, ucciso barbaramente a 21 anni, i suoi assassini chiedono isolamento penitenziario

Si sono svolte ieri, presso lo stadio comunale di Paliano (Frosinone), le esequie di Willy Monteiro Duarte, ragazzo di 21 anni pestato a morte a Colleferro. Ai funerali hanno partecipato anche il presidente del consiglio, Giuseppe Conte e il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Quattro giovani di Artena sono in stato di fermo accusati di omicidio preterintenziale. Francesco Belleggia è ai domiciliari. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli invece si trovano nel carcere di Rebibbia.

I tre al momento sono in stato di isolamento, in celle singole, da una settimana. La situazione è divenuta norma a causa delle esigenze antiCovid. Dovranno rimanerci per un periodo di altri sette giorni. Tuttavia, i legali degli assassini di Willy hanno richiesto che venga prolungato per i loro assistiti il tempo di isolamento. Si teme che ci possano essere ritorsioni da parte degli altri detenuti.

Caso Willy. La richiesta ai magistrati da parte degli assassini

Il caso della morte del giovane originario di Capoverde ha scosso talmente tanto le coscienze e l’opinione pubblica che l’indignazione si è fatta largo anche tra le mura delle carceri. Ai magistrati e ai vertici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è stata fatta presente la delicata circostanza dell’arresto, del pericolo concreto che gli assassini possano correre e che, nonostante tutto, “abbiano diritto a una giusta detenzione”.

Il garante per i detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, ha rilasciato una dichiarazione a Il Messaggero in cui sottolinea che, trascorse le due settimane di quarantena per scongiurare il contagio da Coronavirus, sarà inevitabile considerare una forma adeguata di isolamento cautelativo per i quattro uccisori di Colleferro. E’ necessario evitare che i tre siano oggetto di attenzioni non gradite da parte degli altri detenuti ed evitare “la giustizia del carcere.”

Lo stesso Anastasia ha però ulteriormente dichiarato: “Al momento, comunque, ho avuto modo di verificare che questi giorni di detenzione stanno scorrendo senza anomalie”.

