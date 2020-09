Chris Evans pubblica una foto intima per sbaglio: pioggia di polemiche. “Se fosse stata una ragazza, non l’avreste fatta girare. Non ci si comporta in questo modo”

Chris Evans ha pubblicato una foto nelle sue storie di Instagram per sbaglio, stiamo parlando precisamente di uno screenshot della sua galleria. Tra le tante foto e video, è possibile vedere un video in cui è chiara l’immagine del suo corpo nudo, girato probabilmente in un momento di passione. Evans ha subito rimosso il video ma è stato tutto inutile: la foto ha cominciato a girare sul web.

Chris Evans pubblica per sbaglio una foto intima nelle sue storie di Instagram e la cancella subito: i fans la fanno girare e scoppia la polemica

I fans dell’attore hanno chiesto di cancellare, di non far girare la foto, ma è stato tutto inutile. C’è chi l’ha chiesta addirittura in privato. Qui è scoppiata la polemica sui social: “Se fosse stata una ragazza, non avreste fatto tutto questo. Avreste urlato allo scandalo, non avreste mai fatto girare la foto, avreste urlato “Revenge porn”, invece dal momento in cui si tratta di un uomo, ci scherzate su e dite di voler guardare la foto. Non siete diversi da quelli che fanno i gruppi telegram su noi ragazze” scrivono gli utenti su twitter, increduli dalla poca sensibilità che c’è stata in un’occasione come questa.

