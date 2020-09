Diletta Leotta sa come deliziare la vasta platea dei suoi ammiratori: la giornalista ha condiviso uno scatto mostruoso in cui mette in mostra le sue curve fenomenali.

Diletta Leotta si sta rilassando in attesa dell’inizio del campionato di serie A. La bellissima giornalista di Dazn sta pubblicando in rete scatti mostruosi in cui mette in mostra le sue spaziali curve e il suo corpo da capogiro. I 7 milioni di follower possono gioire anche oggi: la siciliana ha postato un nuovo scatto prorompente. Stando a quanto riportato nella descrizione, la Leotta si sta divertendo al Lago di Como.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Cecilia Rodriguez, la FOTO in bianco e nero: stacco di gambe da paura

Diletta Leotta in barca: esce tutto dal reggiseno