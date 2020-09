Elena Barolo ha condiviso una sequenza di foto in cui mostra il momento esatto in cui si mette sotto la doccia: lo spettacolo è sensuale.

Elena Barolo è una showgirl e blogger molto apprezzata dagli italiani. La classe 1982 ha lavorato in televisione diventando velina per ‘Striscia la notizia’ insieme a Giorgia Palmas. Nella sua carriera ha preso parte anche a ‘Lucignolo’, è stata meteorina di ‘TG4’ e ha interpretato il ruolo di Vittoria Della Rocca nella fiction ‘Centrovetrine. Elena è seguitissima sui social: il suo account vatna 260mila follower. La 37enne, poco fa, ha messo in rete una serie di scatti prorompenti in cui mostra l’esatto momento in cui si fa la doccia per poi tuffarsi in piscina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Anna Mena, outfit da urlo e che gambe: tutta scosciata – FOTO

La formidabile serie di scatti di Elena Barolo