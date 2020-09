“Italia Si”, Elena Santarelli, protagonista di una gaffe: la decisione della Rai!

Durante la conduzione del programma Rai, Italia Si, condotto da Marco Liorni e la sua ormai ex affiancatrice, Elena Santarelli vi è stata una gaffe imperdonabile

Sono giorni difficili per Elena Santarelli, all’indomani della gaffe, consumata in diretta televisiva, durante la conduzione del programma Italia Si, su Rai 1.

A distanza di 3 mesi dall’incredibile incompreso, in presenza dell’altro famoso conduttore del programma, Marco Liorni e che l’è costata la posizione di privilegio, la Santarelli guarda avanti e passa, in attesa di un nuovo progetto.

La testimonianza appare sul suo profilo personale Instagram, dove l’ex modella di Latina cerca riscatto. La foto in primo piano di una bellissima donna bionda “profuma” di vendetta: “L’ora più bella per me è quella del tramonto” – così la conduttrice 39enne laziale si fionda subito nel futuro, cercando di dimenticare ciò che Marco Liorni le ha fatto notare.

Chissà se in futuro, il conduttore corregionale, pronto per una nuova avventura con Reazione a Catena, la trarrà in salvo, invitandola come ospite d’eccezione in uno dei suoi programmi futuri.

Nel frattempo, però, Elena Santarelli ha subìto un discutibile licenziamento dalla Rai. La circostanza risale al 5 Giugno 2020, in occasione di un video registrato.

Il motivo dell’esclusione dalla Rai di Elena Santarelli