La coppia Ilary Blasi Totti scappa all’estero per qualche giorno. I due sono a Parigi ma questa scelta fa arrabbiare qualcuno. I perché delle critiche.

Che bella vacanza mordi e fuggi per Ilary Blasi e Francesco Totti. I due si sono concessi un romantico fine settimana a Parigi, che è la città degli innamorati per antonomasia. La coppia è da anni tra le più belle e resistenti del mondo dei vip in Italia. I due fanno coppia fissa sin dall’inizio degli anni 2000 e nel tempo hanno avuto tre figli. Proprio i loro ragazzi sono rimasti a casa con i nonni, così per l’ex capitano della Roma e per la conduttrice Mediaset ecco scattare il via libera per la loro mini vacanza amorosa in Francia.

E con loro ci sono Vincent Candela e la moglie Mara. Lui ha militato proprio con Totti nella Roma, dal 1997 al 2005, e l’amicizia è rimasta. Inoltre dal 2011 il francese risiede stabilmente in provincia di Roma, dove con la sua consorte gestisce alcuni ristoranti e produce vino. Attualmente Candela, classe 1973, gioca nella compagine Totti Sporting Club Ca8 con la quale milita nel campionato di Serie A amatoriale

Ilary Blasi Totto, qualcuno non l’ha presa bene