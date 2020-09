Loredana Lecciso, sorrisi e relax in compagnia di Al Bano: bionda naturale – FOTO

La seconda compagna di Al Bano, Loredana Lecciso coltiva il passatempo dell’amore, rivelando a tutti la sua inconfondibile e biondissima bellezza

Una dolce e scoppiettante presenza ricopre di fascino moderno, le pagine Instagram. Si tratta di Loredana Lecciso, divenuta famosa grazie all’immagine del “proprietario terriero” di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi.

Tra i due, nonostante il cuore li abbia portati nella stessa direzione già tempi addietro, l’amore non conosce interruzioni. La coppia vive nella tenuta pugliese, di proprietà del cantante, dalla voce soave, ma mentre per Al Bano è tempo di riavvolgere il nastro della sua vita, per Loredana bolle in pentola ancora qualcosa di speciale.

Trascorso il fantastico periodo sui troni canori più rappresentativi di Italia, Al Bano si dedica a 360 gradi alla sua famiglia, con un occhio di riguardo ai genitori.

I due punti di riferimento della sua vita meritano attenzioni particolari, tant’è che il vip di campagna, del “tacco” dello stivale ha deciso di dedicare alla madre, una specialità della casa: un vino rosso, a cui ha attribuito il nobile nome di Mater Landa.

Sull’altra sponda del naviglio, Loredana è pronta a riprendersi la scena con una doppia proposta in tv: se vuoi vedere di cosa si tratta, VAI su SUCCESSIVO!

LEGGI ANCHE —–> Justine Mattera in intimo di pizzo bianco è strabiliante, che trasparenze – FOTO

Un nuovo ruolo da protagonista: Loredana è pronta a sbarcare con il suo fascino senza tempo