Loretta Goggi a Domenica In racconta chi le ha portato via l’Alzheimer

Loretta Goggi e la sorella Daniela sono impegnate in prima persona nella promozione dell’informazione dell’Alzheimer, dopo che è stata colpita la cugina

Questo pomeriggio nuova puntata di Domenica In su Rai Uno condotta da Mara Venier e tra gli ospiti Loretta Goggi che proprio ha voluto condividere un dolore grande. Attrice del piccolo e grande schermo, cantante, conduttrice televisiva, doppiatrice, ballerina ed imitatrice, classe 1950 Loretta Goggi è un idolo per moltissime generazioni di telespettatori che l’hanno seguita anche nel 2011 con la morte dell’amato marito Gianni Brezza.

Loretta Goggi cerca sempre di strappare un sorriso al suo pubblico che tanto la ama, soprattutto da quando è anche giudice del programma Tale e Quale Show, tuttavia non tutti sanno del dramma che ha colpito la sua famiglia.

Non tutti sanno ma in Italia circa 600mila persone sono malate di Alzheimer. Una patologia che colpisce ben il 4% degli over 65. La malattia è la causa più comune di demenza degenerativa nelle persone anziane e chi viene colpito perde progressivamente la memoria fino a non riconoscere le persone amate.

Loretta Goggi si batte da diversi anni insieme alla sorella Daniela, in un progetto di sensibilizzazione di questa malattia. Loretta infatti sa benissimo in prima persona cosa significa soffrire per questo male, visto che nella sua famiglia la cugina è stata colpita da questa malattia devastante.

Loretta Goggi e il cortometraggio “Sogni”