Maria Pia Calzone è bellissima, “Donna Imma” il costume è sexy – FOTO

Maria Pia Calzone è bellissima, “Donna Imma” il costume è sexy. L’attrice italiana ha fatto girare la testa ai suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato

Maria Pia Calzone è una delle attrici italiane più amate di sempre. Da quando è approdata su Instagram è riuscita a conquistare anche quella fetta di pubblico che ancora non aveva avuto il piacere di conoscerla non avendola guardata mai in televisione. L’abbiamo vista in diverse fiction: Distretto di Polizia, Salvo D’Acquisto, E poi c’è Filippo, Don Matteo 5, L’Inchiesta, Era mio fratello, Gomorra – La Serie, Sirene e ancora tanto altro.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer

Maria Pia Calzone bella da togliere il fiato, l’ultimo scatto pubblicato sui social fa impazzire i suoi followers

Sicuramente è per il suo ruolo in Gomorra, dove ha interpretato Immacolata Savastano, che ha raggiunto il picco di popolarità. Nella foto che ha pubblicato recentemente su Instagram è di una bellezza mozzafiato: lo scatto ha ricevuto in pochissimo tempo tantissimi likes e commenti. I complimenti non si sprecano: “Ti ho conosciuto per il tuo ruolo di Donna Imma in Gomorra. Da allora sei diventata uno dei miei personaggi preferiti di sempre. Sui social poi sei meravigliosa, sono contenta di averti trovata pure qui”.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer