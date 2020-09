Mercedesz Henger, pose sensuali insieme alla sua dolce metà – FOTO

Mercedesz Henger, pose sensuali insieme alla sua dolce metà. La figlia di Eva si sta godendo le vacanze insieme al suo Lucas, oramai insieme da diverso tempo

Mercedesz Henger è una delle donne più amate del mondo dei social, e non solo. I suoi fans non vedono l’ora di rivederla nei salotti di Barbara D’Urso, dove è spesso ospite insieme a sua madre o insieme al suo Lucas. I due, proprio durante la scorsa stagione di Live Non è la D’Urso, sono stati al centro dell’attenzione dei telespettatori per una lite tra Mercedesz e sua madre Eva.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer

Mercedesz Henger bella da togliere il fiato insieme al suo Lucas, pioggia di likes

Le due donne, infatti, litigarono perché ad Eva non andava a genio il suo nuovo fidanzato Lucas. Ma non per un capriccio. La donna sosteneva che il ragazzo picchiasse sua figlia, e che fosse stata proprio lei a rivelarlo in un momento di crisi alla sua famiglia. Lei ha più volte affermato di non aver mai detto niente del genere, che Lucas tende ad alzare molto la voce quando litigano, ma che non l’ha mai sfiorata con un dito. Dopo un periodo piuttosto difficile, le due donne hanno fatto pace proprio grazie alla conduttrice che ce l’ha messa tutta per farle ritrovare.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer

Mercedesz si è goduta l’estate insieme al suo Lucas negli ultimi mesi: gli scatti sui social sono tantissimi. I due sono molto seguiti e apprezzati dal mondo di Instagram, che li seguono ogni giorno.