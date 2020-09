Ornella Muti. Il ricordo di un caro amico. Ed è subito nostalgia – FOTO

Ornella Muti. Tramite un post su Instagram, l’attrice romana dedica un pensiero ad un caro amico con sui ha lavorato nel passato

La bacheca Instagram di Ornella Muti è un trionfo di arte e magnificenza. Come se fosse una macchina del tempo, l’attrice romana spesso ripercorre tappe della sua carriera passata attraverso scatti che la ritraggono sui set dei suoi film più importanti o in compagnia di personalità del mondo del cinema, della moda, del teatro e della musica.

L’immagine che pubblica oggi ha un sapore dolcemente nostalgico che la vede insieme ad un regista e sceneggiatore italiano di grande sensibilità che manca moltissimo nel panorama artistico nostrano.

Stiamo parlando di Francesco Nuti, costretto per cause di forza maggiore a ritirarsi dalla vita pubblica. Lavorarono insieme nel 1985 nel film “Tutta colpa del Paradiso”, una semplice commedia d’amore ambientata in Val D’Aosta. Ai tempi si disse che tra la coppia Muti/Nuti ci fosse di più che un sodalizio lavorativo, ma nulla fu mai confermato o smentito dagli interessati. Si ritrovarono successivamente per le riprese di “Stregati”.

LEGGI ANCHE —–> Federica Carta sul red carpet di Venezia: quando eleganza e sostenibilità si incontrano

Ornella Muti. Il suo affetto per Francesco Nuti