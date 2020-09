Una bambina di appena un anno è morta nella giornata di oggi a Ponso (Padova) dopo essere stata travolta da un’auto alla cui guida si trovava il nonno.

Tragedia a Ponso, comune in provincia di Padova, dove una bambina di un anno è deceduta nella mattinata di oggi dopo essere stata investita da un’auto alla cui guida si trovava il nonno. Stando alle prime informazioni, l’uomo stava effettuando una manovra di retromarcia all’interno del cortile di un’abitazione, ma non accorgendosi della piccola che stava giocando, l’ha travolta. I familiari hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per salvare la bimba. I medici hanno dovuto trasportare in ospedale la madre della vittima, colta da un malore.

Una bambina di un anno è morta questa mattina, domenica 13 settembre, a Ponso, piccolo comune in provincia di Padova. La piccola, stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, stava giocando all’interno del cortile dell’abitazione quando sarebbe stata improvvisamente travolta dall’auto del nonno. L’uomo, che stava effettuando una manovra di retromarcia, non si è accorto della presenza della nipotina centrandola con la vettura. I familiari hanno, dunque, lanciato l’allarme ed hanno contattato i soccorsi.

Sul posto, presso l’abitazione, sita in via Santa Lucia, sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per la bambina. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Il personale sanitario ha dovuto anche soccorrere e trasportare in ospedale la madre della vittima che è stata colta da un malore dopo quanto accaduto. La piccola, riporta Fanpage, era l’unica figlia della donna.

Presso l’abitazione teatro della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale che hanno provveduto agli accertamenti di rito e adesso stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e far chiarezza sulla dinamica dei fatti.

