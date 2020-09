Per Paola Turci l’età è soltanto un numero. Lei ha festeggiato il compleanno mostrandosi al massimo del suo splendore, ed i fans la coccolano.

Negli ultimi tempi il nome di Paola Turci è legato in maniera indissolubile a Francesca Pascale. E questo a causa del gossip che ha visto la cantautrice romana scambiarsi un tenero bacio con l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, durante un giro in barca nel cuore dell’estate.

Lei però ci tiene a restare il più possibile alla lontana dai riflettori, se questo deve avvenire per motivi che riguardano la mera stampa scandalistica. La Turci semmai puntualizza quanto sia importante per lei il contatto diretto con il suo pubblico da un palco. Una circostanza che negli ultimi mesi non è stato possibile vivere, a causa dell’epidemia che ha sconvolto l’Italia ed il mondo intero. I concerti live, così come tutti gli altri eventi di massa dal vivo, sono fortemente limitati.

Paola Turci, la musica è sempre al primo posto