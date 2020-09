Sabrina Salerno, trasparenze sensuali per uno shooting al mare – FOTO

Sabrina Salerno condivide la foto di un suo ultimo shooting al mare, trasparenze e riflessi di luce che incantano e catturano come solo lei sa fare

Visualizza questo post su Instagram Cuore intrepido… ❤️❤️❤️ Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 11 Set 2020 alle ore 12:00 PDT

La bella showgirl Sabrina Salerno pubblica una foto dietro l’altra con primi piani molto ravvicinati che non fanno immaginare nulla, è talmente attiva sui social (608mila fan su Instagram) che non dà nemmeno il tempo di respirare perché è di nuovo una tachicardia allo spettatore.

Quella di oggi è però una Sabrina polemica, la troviamo in auto insieme al marito Enrico Monti che dà il suo personale punto di vista sul rientro a scuola e la ripresa delle attività a partire da domani. “Siamo tutti felici che riaprano le scuole ma anche molto preoccupata per questa situazione di incertezza che stiamo vivendo su tutti i fronti. Soprattutto perché noi siamo una di quelle famiglie che ha evitato luoghi con feste e spostamenti particolari, siamo stati attenti e un po’ di ansia ce l’ho. Inoltre faccio parte di quelle persone che non hanno preso l’aereo quest’estate perché preferisco evitare, preferisco prendere il treno dove si rispetta la distanza mentre non in aereo”.

LEGGI ANCHE -> Volti amati della tv, ma com’erano negli anni Ottanta le sorelle Parodi?

“Queste sono delle grandi incongruenze – continua Sabrina – non capisco tante cose che sono successe in questi mesi. Forse a fine anno capiremo cosa accadrà, ci sarà il vaccino? Voi come la pensate? O siete come la maggior parte delle persone con cui parlo che è terrorizzata all’idea. È un argomento difficile, ma quando la confusione regna sovrana è meglio tacere e cercare di usare il giudizio più possibile perché sennò si rischia di dire cose piacevoli”.

Sensuale in costume bianco e trasparenze, Sabrina Salerno è una dea