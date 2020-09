Usa, spara contro l’auto della polizia: due agenti lottano tra la vita e la morte

Un uomo a Compton (Usa) ha sparato alcuni colpi d’arma da fuoco contro due vice sceriffi che adesso sarebbero ricoverati in gravissime condizioni.

Dramma negli Stati Uniti, teatro dell’ennesima sparatoria. È accaduto a Compton, cittadina a circa 30 chilometri da Los Angeles, dove un uomo ha aperto il fuoco contro due vice sceriffi che si trovavano a bordo della loro auto. Dopo l’agguato, l’uomo è fuggito ed ha fatto perdere le proprie tracce. I due agenti di polizia sono stati portati in ospedale, dove ora sarebbero ricoverati in condizioni critiche e starebbero lottando tra la vita e la morte. Non si conoscono ancora le motivazioni che abbiano spinto il responsabile a commettere un simile gesto.

Animals that must be hit hard! https://t.co/zrOd9ZUl8o

Due vice sceriffi stanno lottando tra la vita e la morte dopo essere stati vittime di un agguato consumatosi a Compton, cittadina a circa 30 chilometri da Los Angeles, in California (Stati Uniti). Secondo quanto ricostruito dalle autorità, come riporta la redazione dell’emittente Cnn, un uomo si è avvicinato all’auto della polizia, a bordo della quale si trovavano i due agenti, ed avrebbe esploso da distanza ravvicinata alcuni colpi d’arma da fuoco colpendo i due vice sceriffi. Il sicario si è poi dato alla fuga.

La drammatica scena è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza ed il video è stato diffuso dal Dipartimento dello sceriffo su Twitter. I due poliziotti sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale, dove sono stati ricoverati in condizioni critiche e sottoposti ad intervento chirurgico. Le autorità locali hanno fatto scattare le indagini e si sono messi alla ricerca del responsabile, indagini per cui si è messo a disposizione l’Fbi.

Praying for the two deputies who were shot in an apparent ambush, and thinking of their loved ones tonight.

Every day, law enforcement officers put themselves at risk to protect our community.

I hope the perpetrator of this cowardly attack can be quickly brought to justice. https://t.co/M3dYezctCY

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) September 13, 2020