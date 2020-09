Volti amati della tv, ma com’erano negli anni Ottanta le sorelle Parodi?

Sono due sorelle amatissime alla conduzione di programmi di cucina e intrattenimento, ma vediamo Benedette e Cristina Parodi com’erano qualche anno fa

“Io al liceo e @criparodi1 all’università. È stato in quel periodo abbiamo incominciato a condividere amicizie e confidenze. Confidenze che per la prima volta racconto anche a voi nel mio nuovo libro #UnaPoltronaInCucina il più̀ intimo che abbia mai scritto. In BIO trovate il link per preordinare il libro e ricevere l’edizione limitata con le etichette per le vostre conserve!”

LEGGI ANCHE -> Loretta Goggi a Domenica In racconta chi le ha portato via l’Alzheimer

Conduttrice e cuoca una, l’altra giornalista Mediaset e imprenditrice del settore moda. Chi sono? Non sarà certo una foto degli anni Ottanta a depistare l’immagine delle amatissime sorelle Parodi, Benedetta e Cristina. Sono due volti molto apprezzati dal pubblico italiano per la loro solarità e unione sia lavorativa che privata.

Hanno entrambe esperienza nel mondo del giornalismo Mediaset ma Benedetta qualche anno fa ha deciso di darsi totalmente alla sua grande passione, la cucina, con programmi quali “Cotto e mangiato”, “I menù di Benedetta” e “Bake Off”. Le due sorelle hanno anche condotto insieme una stagione di Domenica In.

Lo scatto postato su Instagram le vede indossare blazer over size e capigliature voluminose come usava portare negli anni Ottanta e arriva direttamente dalle pagine del nuovo libro di Benedetta che sta infatti pubblicizzando il suo ultimo libro presto nelle librerie, “Una poltrona in cucina”.

Nuovi progetti lavorativi per le sorelle Parodi