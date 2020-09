Adriana Volpe di domenica in giardino. La bella conduttrice lancia un sondaggio tra i fan: fisico perfetto e forme in bella vista

Adriana Volpe si concede il meritato riposo domenicale e si mostra in tutta la sua bellezza ai suoi fans su Instagram. La conduttrice, storico volto Rai, dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip che l’ha portata a Mediaset, ha ricominciato alla grande con il suo lavoro.

Non sulla Rai però ma sul canale emergente Tv8 dove conduce “Ogni Mattina” il programma di lifestyle e cronaca che la vede insieme al collega Alessio Viola. Una ripartenza molto desiderata questa per Adriana che dopo diversi anni chiude la sua spinosa esperienza con “I Fatti Vostri”.

Come ormai è risaputo il rapporto con il suo partner, Giancarlo Magalli non era dei migliori, tante le frizioni e le accuse tra i due, con battibecchi, alcune volte sfociate in insulti, fatti a mezzo stampa. Ma tutto questo Adriana Ormai se l’è lasciato alle spalle e con il suo nuovo programma è raggiante e soddisfatta.

Adriana Volpe in giardino mentre si allena, fisico da ragazzina