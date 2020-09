Angela da Mondello “in quarantena” a casa: colpo di scena dalla D’Urso. Ieri sera da Barbara è stata ospite la famosa Angela che ha rivelato una cosa inaspettata

Angela da Mondello è stata ospite da Barbara D’Urso la scorsa sera: la sua ospitata è andata in onda verso l’1:00. C’era poco tempo per parlare, ma ha rivelato di avere una storia particolare e di non essere soltanto la donna spensierata che ha fatto ridere la gente per tutta l’estate. Ha avuto anche modo di giustificarsi e dire che non voleva assolutamente dire quello che le persone hanno inteso.

Angela da Mondello costretta a stare chiusa in casa: tranquilli, però, non c’è covid per lei

“A Palermo c’erano pochi contagi, per questo dissi che non c’era covid” afferma Angela. “Non volevo assolutamente dire che il covid non esiste. Il covid c’è”. Barbara approfitta anche per rivelare che Angela avrebbe dovuto essere in studio da lei e non in collegamento, ma questo non è stato possibile perché lei per alcuni motivi non può lasciare casa sua. In molti pensavano che fosse stata contagiata o avesse un contagio in famiglia, invece alla fine ha rivelato di essere “agli arresti domiciliari” per alcuni problemi con la legge. E, che appena potrà, verrà ospite da lei.

“Appena sarà possibile, verrò da te e ti racconterò tutto” dice Angela durante la sua ospitata. “E approfitto per dire che io da te non ho avuto un euro e che non ho mai avuto nessun manager”.