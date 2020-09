Anna Tatangelo a nudo: “Vi racconto la nuova Anna” e parla anche di Gigi

Anna Tatangelo ospite di Domenica In, parla a cuore aperto del suo cambiamento e chiama in ballo anche il suo ormai ex compagno

Visualizza questo post su Instagram Non ci pensare 💭 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 25 Ago 2020 alle ore 2:12 PDT

Anna Tatangelo biondissima e bellissima come ci ha abituati a vederla ultimamente si confessa a Domenica In. Ieri la cantante di Sora è stata ospite del primo pomeriggio domenicale condotto da Mara Venier e tanto ha parlato di lei e della sua vita, privata e professionale.

Ospite in studio, Anna ha festeggiato i suoi 18 anni di carriera e in questo percorso è impossibile non citare il suo ultimo cambiamento, estetico e anche musicale. Anna Tatangelo è totalmente diversa rispetto al passato: capelli biondi e in versione “rapper” grazie al singolo Guapo, come non l’avevamo mai vista.

Mara Venier le racconta subito la sua impressione quando l’ha vista per la prima volta. “Quando ti ho vista la prima volta a cantare Guapo, che ti muovevi in quel modo, ho pensato ‘Ma è impazzita Anna?’. Mi chiedevo ‘Ma è Anna?’. Non ti avevo riconosciuta” ha ammesso la padrona di casa. Ed è così che Anna ha spiega il suo cambiamento.

Anna Tatangelo, il cambiamento e Gigi D’Alessio